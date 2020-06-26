20 milyon Euro'luk yatırım ile odun sirkesi üretilecek - Son Dakika

20 milyon Euro'luk yatırım ile odun sirkesi üretilecek

TECH Firması arasında tarımsal atıklardan odun sirkesi üretimi ile iş birliği protokolü imzalandı.

TECH Firması arasında tarımsal atıklardan odun sirkesi üretimi ile iş birliği protokolü imzalandı. Firma Düzce'de 20 Milyon Euroluk yatırım ile dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretim tesisini kuracak.

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Düzce'de tarımsal atıklardan katma değeri yüksek olan odun sirkesi üretimi konusunda Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi ve GP-TECH Firması ile özel usul ve esaslarına ilişkin mutabakat imzalandı. Şirket Düzce'de üretim tesisinde öncelikle pilot ölçekli, daha sonra ise tam ölçekli odun sirkesi üretimi yapacak. Tesis tamamlandığında ise Dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretimi Düzce'de kurulacak.


20 Milyon Euroluk yatırım


Düzce'de toplam yatırım bedeli 20 milyon euro olan ve 5 milyon euroluk kısmı tamamlanan üretim alanında şu anda tarımsal atıklardan odun kömürü elde ediliyor. Odunun kömüre dönüştürülmesi için uygulanan proliz işlemi sırasında ortaya çıkan bir ürün olan odun sirkesi tarım ve hayvancılık alanında kullanım imkanlarına sahip olması ile biliniyor. Türkiye'de büyük çaplı ve lisanslı üreticisi olmayan odun sirkesi, tamamen dışa bağımlı bir ürün iken işbirliği süreci ile fabrikanın üretim alanında Düzce Üniversitesi'nin Ar-Ge desteği, Düzce II Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarımsal alan desteğiyle önce pilot ölçekli, sonra da tam ölçekli odun sirkesi üretimi yapılacak. Planlanan tesisin tamamlanması durumunda, Dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretim tesisi Düzce'de kurulmuş olacak. - DÜZCE

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 20 milyon Euro'luk yatırım ile odun sirkesi üretilecek - Son Dakika Ekonomi

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