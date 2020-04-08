20 milyon euroluk maaş pazarlığı - Son Dakika
Son Dakika Spor 20 milyon euroluk maaş pazarlığı - Son Dakika Spor

20 milyon euroluk maaş pazarlığı

6 saat önce

Toplam 68 milyon euro maaş bütçesi bulunan sarı kırmızılı takımda oyuncular ve profesyoneller, 15 Mart'a kadar olan tüm hak edişlerini eksiksiz alacak, indirim bu tarihten sonrası için geçerli olacak.

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Toplam 68 milyon euro maaş bütçesi bulunan sarı kırmızılı takımda oyuncular ve profesyoneller, 15 Mart'a kadar olan tüm hak edişlerini eksiksiz alacak, indirim bu tarihten sonrası için geçerli olacak. Paranın büyük bölümünü ödeyen yönetim, kalan 20 milyon euro için görüşecek.


Yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca euro gelir kaybına uğrayan Galatasaray'da yönetim kurulu, futbol takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı yöneticiler en kısa sürede A takım oyuncuları ve profesyonellerle görüşerek ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek. Yıllık bütçesi 68 milyon euro olan Galatasaray Futbol A Takımı'nda bugüne dek oyunculara ve profesyonellere 35 milyon euro ödeme yapıldı. Süper Lig'deki son maçını 15 Mart'ta Beşiktaş'la oynayan sarı kırmızılı ekipte bu tarihe kadar olan hak edişlerin tamamı ödenecek. 6.5 milyon euro da ocak ve şubat aylarından alacakları bulunan futbolcular böylelikle 41.5 milyon euroluk hak edişlerini tam olarak alacak.


Kazançları oranında indirim


Geri kalan 26.5 milyon euronun içinden bonservis taksitleri çıkarılınca futbolculara yaklaşık 20 milyon euro daha ödenmesi gerekiyor. Yöneticiler, 15 Mart'tan sonraki alacakları kapsayan 20 milyon euroluk bölüm için oyuncular ve profesyoneller ile tek tek görüşerek toplam rakamı indirmeye çalışacak. Kulübün finans uzmanları konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sundu. Raporda, maçların oynanmaması nedeniyle yaşanan gelir kaybı ile bundan sonra yaşanması muhtemel kayıplar konusunda bilgi verildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, hazırlanan bu rapor doğrultusunda futbolculardan ve profesyonellerinden 'kazançları oranında' indirim isteyecek.


GALATASARAY'DA KiM NE KAZANIYOR?


· Radamel Falcao 5 milyon euro · Sofiane Feghouli 3 milyon 850 bin euro · Fernando Muslera 3 milyon 575 bin euro · Younnes Belhanda 3 milyon 350 bin euro · Jean Michael Seri 2.8 milyon euro · Mariano 2.3 milyon euro · Mario Lemina 2 milyon 50 bin euro · Yuto nagatomo 2 milyon euro · Ryan Donk 1 milyon 895 bin euro · Emre akbaba 1 milyon 750 bin euro · Linnes 1.4 milyon euro · ahmet Çalık 900 bin euro · Marcelo Saracchi 700 bin euro · Ömer Bayram 400 bin euro · Luyindama 1 milyon 50 bin euro · Marcao 800 bin euro · Henry Onyekuru 650 bin euro · Jesse sekidika 125 bin euro · Florin Andone 2.5 milyon euro · Jimmy Durmaz 6 milyon TL · Şener Özbayraklı 6 milyon TL · selçuk inan 4 milyon TL · Okan Kocuk 2.5 milyon TL · Taylan antalyalı 2 milyon TL · Adem Büyük 3 milyon TL



Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:04 

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