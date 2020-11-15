20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi - Son Dakika

20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi

15.11.2020 13:11

20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi Sivas Gürün Belediyesi yaklaşık 30 yıllık olan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hattı borularını daha sağlıklı borularla tamamen yeniledi Sivas Gürün Belediyesi yaklaşık 30 yıllık olan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hattı borularını daha sağlıklı...

20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi

Sivas Gürün Belediyesi yaklaşık 30 yıllık olan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hattı borularını daha sağlıklı borularla tamamen yeniledi

SİVAS - Sivas Gürün Belediyesi yaklaşık 30 yıllık olan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hattı borularını daha sağlıklı borularla tamamen yeniledi

Sivas'a uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesi, içme suyu hattı Sukap projesi kapsamında yenilendi.

İlçede 90 yıllarda asbest borular ile yapılan içme suyu hattı boruları kanserojen madde ve ömrünü doldurması dolayısıyla Gürün Belediyesi tarafından daha sağlıklı olan polietilen borularla değiştirildi. Yaklaşık 20 milyon liralık maliyetle ilçede ki 110 kilometrelik içme suyu hattı 80 yıllık ömrü olan borularla yenilendi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yaptığı açıklamada içme suyu hattının yenilendiğini ifade ederek, " Gürün'e 90'lı yıllarda yapılmış olan içme suyu projesi asbest boru ile yapılmış. Hem asbest boru olma özelliği ile hem de miadını doldurmuş artık. Yani kullanım süresini doldurmuş. O projenin yenilenmesiyle ilgili hemşerilerimize sözümüz vardı. 2019 seçimlerini hemen ertesinde bu projemizi Sukap projesi kapsamında yani yarısı İller Bankası yarısı belediye bütçesi olmak üzere yaklaşık 20 milyon TL'lik bir projeyi 2019 seçimlerin arifesinde başlamıştık. Bu sene 2019 yılından sonra 2020 yılının Mayıs ayından itibaren çalışma dönemi geldiği zaman yaklaşık toplamda 110 kilometre olan bu projemizin kalan 20-25 kilometrelik hattı döşendi" dedi.

"Kanserojen madde içeriyordu, ömrünü doldurmuştu"

Başkan Çiftçi, değiştirilen boruların kanserojen madde içerdiğini ve ömrünü doldurduğunu ifade ederek, " Tamamen yeni modern polietilen dediğimiz 16 milim et kalınlığı olan yaklaşık 50 yıllık 60 yıllık 70 yıllık hatta 80 yılından bahsedilen bir kullanım süresi olan borulara dönüştürdük. Bu projede 110 kilometrelik hattın döşenmesi ile birlikte 13 merkez mahallemizdeki toplamda 6 bine yakın su abone bize ait 2 bin 850 abone bağlantı işine hemen o hattın bitmesiyle başladık. 20-30 civarında bir abonemiz kaldı. Onları da önümüzdeki 1 hafta içerisinde yeni hatta bağlantıları gerçekleştirmiş olacağız. Su hizmetinden faydalanan 6 bin abonemizin abonelik hizmeti bittikten sonra hemşerilerimize daha temiz daha iyi hijyenik bir su içirmiş olacağız. 90'lı yıllarda yapılmış asbest boru kanserojen madde içeriyordu, ömrünü doldurmuştu" diye konuştu.

20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi
20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi
20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi
20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi

Çiftçi, Sivas, Gürün, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 20 milyon liralık içme suyu hattı yenilendi - Son Dakika


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