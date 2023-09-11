20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor.
Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftasıydı. bugün de diğer kademeler için ilk ders zili çalacak. Ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Öğrenci güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alındı.
Öte yandan Bakanlık yeni dönemde bir dizi değişikliğe giderken; liselerde devamsızlık koşullarının yeniden düzenlenmesi, sınıf tekrarının yeniden uygulanması, açık öğretime geçişlerin zorlaştırılması ve ülke genelinde ortak yazılı sınavların yapılması gibi adımlar en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor.
Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrencilere, ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak. Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.
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