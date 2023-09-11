20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor - Son Dakika

20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor

Son Güncelleme: 11.09.2023 07:41

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sınıf tekrarı uygulamasını geri getirirken öğrenciler ilk ara tatilini 10 Kasım'da yapacak. İlk dönem karneleri ise okullarda 19 Ocak'ta verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor.

UYUM HAFTASI GERİDE KALDI

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftasıydı. bugün de diğer kademeler için ilk ders zili çalacak. Ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Öğrenci güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alındı.

SINIF TEKRARI GERİ GELDİ

Öte yandan Bakanlık yeni dönemde bir dizi değişikliğe giderken; liselerde devamsızlık koşullarının yeniden düzenlenmesi, sınıf tekrarının yeniden uygulanması, açık öğretime geçişlerin zorlaştırılması ve ülke genelinde ortak yazılı sınavların yapılması gibi adımlar en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrencilere, ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak. Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
07:37 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor
23:58 İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti
23:42 İstanbul'da musluklardan çamurlu su aktı, vatandaşlar tepki gösterdi
23:31 Beykoz'da düğün konvoyunda otomatik tüfekle ateş eden kişi gözaltına alındı
23:24 Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı bozuldu, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan'da mahsur kaldı
23:23 1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu
22:49 Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: 40 kişi öldü, 60 kişi yaralandı
22:09 Nijerya'da feribot kazası: 26 kişi hayatını kaybetti
21:47 Antalya'da motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti
21:45 Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına Kılıçdaroğlu'nun tepkisi, CHP ile HDP'nin arasını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 07:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement