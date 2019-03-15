20 milyon turisti bekleyen tehlike
57 dakika önce
Bu yıl 20 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan 2 bin gezi teknesinin yüzde 95'i ya sigortasız ya da uygun şekilde sigortalanmamış.
Bu yıl 20 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan 2 bin gezi teknesinin yüzde 95'i ya sigortasız ya da uygun şekilde sigortalanmamış. Olası bir kazada yolcu, mağduriyetini gideremeyeceği gibi, işletme de faaliyetini sürdüremez hale gelebilir. (Muhammed Kafadar)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:10
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