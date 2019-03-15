Son Dakika Haberleri: 20 milyon turisti bekleyen tehlike

20 milyon turisti bekleyen tehlike

57 dakika önce

Bu yıl 20 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan 2 bin gezi teknesinin yüzde 95'i ya sigortasız ya da uygun şekilde sigortalanmamış.

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Bu yıl 20 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan 2 bin gezi teknesinin yüzde 95'i ya sigortasız ya da uygun şekilde sigortalanmamış. Olası bir kazada yolcu, mağduriyetini gideremeyeceği gibi, işletme de faaliyetini sürdüremez hale gelebilir. (Muhammed Kafadar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:10 

Ekonomi
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