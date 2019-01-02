20 milyonluk açık İspanyol Prosegur’u Türkiye’ye çekti

Türkiye'de ise halihazırda 400 bin civarı alarm sistemi kullanıcısı bulunduğunu aktaran Metin Kastro, "20 milyona yakın iş yeri ve hane bulunduğunu düşünürsek bu oran Avrupa'ya kıyasla son derece düşük" dedi.

Türkiye'de ise halihazırda 400 bin civarı alarm sistemi kullanıcısı bulunduğunu aktaran Metin Kastro, "20 milyona yakın iş yeri ve hane bulunduğunu düşünürsek bu oran Avrupa'ya kıyasla son derece düşük" dedi.

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