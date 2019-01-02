20 milyonluk açık İspanyol Prosegur’u Türkiye’ye çekti
6 dakika önce
Türkiye'de ise halihazırda 400 bin civarı alarm sistemi kullanıcısı bulunduğunu aktaran Metin Kastro, "20 milyona yakın iş yeri ve hane bulunduğunu düşünürsek bu oran Avrupa'ya kıyasla son derece düşük" dedi.
Türkiye'de ise halihazırda 400 bin civarı alarm sistemi kullanıcısı bulunduğunu aktaran Metin Kastro, "20 milyona yakın iş yeri ve hane bulunduğunu düşünürsek bu oran Avrupa'ya kıyasla son derece düşük" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:05
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