20 milyonluk proje ile Gebze'de su kesintileri önlenecek - Son Dakika

20 milyonluk proje ile Gebze'de su kesintileri önlenecek

20.10.2020 15:04
20 milyonluk proje ile Gebze'de su kesintileri önlenecek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Gebze ilçesinde gerçekleştirilen içme suyu alt yapı projesi ile yaşanabilecek su kesintilerinin önüne geçilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Gebze ilçesinde gerçekleştirilen içme suyu alt yapı projesi ile yaşanabilecek su kesintilerinin önüne geçilecek.

Gebze'de birçok dev projeyi tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana isale hattı üzerinde oluşabilecek arızalara son vermek için ve gelecekteki nüfus yoğunluğunu dikkate alarak içme suyu hattını yeniliyor. Üç etap halinde ve toplamda 4 bin 580 metre uzunluğundaki projede, birinci ve ikinci etaptaki alt yapı çalışmaları tamamlandı. İSU ekipleri üçüncü etap kapsamında şuan Gebze Arapçeşme Mahallesi Kavak ve Bahar caddeleri ile İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde alt yapı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 20 milyonluk alt yapı projesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de yaşanabilecek su kesintilerinin önüne geçmiş olacak.

Birinci etap çalışmaları kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan bin 200 mm'lik CTP ana isale hattının yerine daha büyük olan bin 321mm'lik bin 480 metre uzunluğunda çelik boru ile deplase işlemi tamamlandı. Birinci etap içme suyu alt yapı çalışması ile Gaziler dağına inşa edilen 20 bin metreküplük ikinci içme suyu deposu sisteme entegre edilerek Gebze İnönü, Gaziler, Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet Mahallesi üstü kotları ile Çayırova ilçesi İnönü ve Emek mahallelerinde yaşanabilecek muhtemel su kesintilerinin önüne geçilmiş oldu. 980 metre uzunluğundaki ikinci etap çalışmaları kapsamında ise Güzeller Mahallesi, Gençlik Caddesi - 1001 Sokak -Namık Kemal Caddesi - Bahar Caddesi güzergahındaki alt yapı çalışmasında sona gelindi.

İkinci etap ile eş zamanlı başlayan ve hummalı bir şekilde devam eden üçüncü etap alt yapı çalışması 2 bin 210 metre uzunluğundaki güzergah üzerinde bulunuyor. Üçüncü etap dahilinde Gaziler Mahallesi, Gaziler Su Deposu-1794 Sokak ile Arapçeşme ve Sultan Orhan Mahallesi, Kavak Caddesi-1046/1 Sokak-1046/2 Sokak-Yeni Bağdat Caddesi-1123 Sokak-1120 Sokak-Kışla Caddesi-İlyasbey Caddesi güzergahını içeriyor. İSU ekipleri Sultan Orhan, Arapçeşme ve Kirazpınar mahallelerin besleyen 220 metre uzunluğundaki çelik boru alt yapı imalatını tamamlayarak devreye aldı.

Gebze Gaziler Dağında bulunan 20 bin ve 15 bin metreküplük iki deponun, çıkış hattı olan 780 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Tamamlanan bu hattın yakın zamanda devreye alınması planlanıyor. Üçüncü etap çerçevesinde Arapçeşme ve Sultan Orhan Mahallesi, Kavak Caddesi-1046/1 Sokak-1046/2 Sokak-Yeni Bağdat Caddesi-1123 Sokak-1120 Sokak-Kışla Caddesi-İlyasbey Caddesi güzergahlarını içeren üçüncü etabın imalatına devam ediliyor.

İSU Genel Müdürlüğü'nce planlanan tüm etapların tamamlanması ile birlikte Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet Mahallesi üstü kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahalleleri'ni besleyen 1200 mm'lik CTP ana isale hattı tamamen iptal edilerek yenilenen 4 bin 580 m uzunluğunda çelik boru ile uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilmiş olacak. - KOCAELİ

20 milyonluk proje ile Gebze'de su kesintileri önlenecek
20 milyonluk proje ile Gebze'de su kesintileri önlenecek
20 milyonluk proje ile Gebze'de su kesintileri önlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnönü mahallesi, Kavak, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 20 milyonluk proje ile Gebze'de su kesintileri önlenecek - Son Dakika

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