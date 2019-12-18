20 milyonluk vurgun yapan tefeci çetesine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 20 milyonluk vurgun yapan tefeci çetesine operasyon - Son Dakika

20 milyonluk vurgun yapan tefeci çetesine operasyon

6 saat önce

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 milyonluk vurgun yapan tefeci çetesine operasyon düzenlendi.

20 milyonluk vurgun yapan tefeci çetesine operasyon, System.String[]

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 milyonluk vurgun yapan tefeci çetesine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 37 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, borç para verdikleri kişilere boş senet ve çek imzalatıp yüksek miktarda para isteyen, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına karışan çete ile ilgili operasyon başlatıldı. Çetenin borç verdikleri kişilerden yüksek faiz alarak yaklaşık 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, icra takibine gönderdiği senetlerin miktarının ise 100 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.


İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin söz konusu çeteye mensup 39 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir ve Ordu'da gerçekleştirdiği operasyonlarda şu ana kadar 37 kişi gözaltına alındı. Polis, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
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