Son Dakika Haberleri: 20 Mm Top Geliştirilmesi Projesi'nde İmzalar Atıldı

20 Mm Top Geliştirilmesi Projesi'nde İmzalar Atıldı

1 saat önce

20 mm Top Geliştirilmesi Projesi'nde imzalar atıldıANKARA - Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan "20 mm Top Geliştirilmesi Projesi", Savunma Sanayii Başkanlığı ile TR Mekatronik Sistemler arasında imzalandı.

20 Mm Top Geliştirilmesi Projesi'nde İmzalar Atıldı, System.String[]
20 mm Top Geliştirilmesi Projesi'nde imzalar atıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan "20 mm Top Geliştirilmesi Projesi", Savunma Sanayii Başkanlığı ile TR Mekatronik Sistemler arasında imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, "Projeyle 20 mm döner namlulu taretli silah sistemi milli ve yerli imkanlarla tasarlanıp geliştirilecek. Yerli üretime geçildikten sonra sistem farklı kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabilecek" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
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