20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı - Son Dakika

20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı

20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı.

20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı, System.String[]

20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı. Günün kazananları Bahçeşehir Koleji'ni 96-93 yenen Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ'ı 99-95 yenen Beşiktaş oldu.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FRUTTI EXTRA BURSASPOR: 93-96

SALON: TOFAŞHAKEMLER: Can Mavisu, Çağrı Hekimoğlu, Ali KöseoğluBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jamal Avery Jones, Alex Daniel Perez 3, Erick Obrien Green 6, Burak Can Yıldızlı, Joshua Colton Owens 8, İsmet Akpınar 15, Rıdvan Öncel 19, Mükremin Deniz Kılıçlı 9, Thomas Akyazili 12, Peyton James Aldridge 11, Erkan Yılamz 10FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Tyler Jerome Munford 21, Perry Jones 12, Can Maxsim Mutaf, Kenneth Kadji 21, Daniel Domonique Hamilton 5, Malik Ti Derrious Newman 22, Birkan Batuk 12, Oğuz Savaş 2, İzzet Türkyılmaz, Tevfik Akdamar, Ömer Can İlyasoğlu 11'İNCİ PERİYOT: 18-28İLK YARI: 45-473'ÜNCÜ PERİYOT: 63-76Günün ilk mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Frutti Extra Bursaspor karşılaştı. Mücadelenin ilk bölümlerine tutuk başlayan Frutti Extra Bursaspor, sonrasında oyunda hakimiyeti ele geçirdi ve Birkan Batuk'ın son saniye üçlüğü ile periyodu 28-18 önde tamamladı. Dönüşte özellikle Rıdvan Öncel'in sayılarıyla etkili olan Bahçeşehir Koleji, farkı da yavaş yavaş azaltmaya başladı. Bu bölümde durgunlaşan Frutti Extra Bursaspor, buna karşın soyunma odasına 47-45'lik skor avantajıyla girdi. İkinci yarının başıyla birlikte Bahçeşehir Koleji uzun bir aranın ardından öne geçerken, Frutti Extra Bursaspor'da sahneye yabancılar çıktı. Kadji, Hamilton ve Newman'ın sayılarıyla yeniden ritim bulan Bursa temsilcisi, periyodu 76-63 üstün bitirdi. Bahçeşehir Koleji, bu kez Aldridge'in sayılarıyla direnç gösterirken, yabancı oyuncularından verim almayı sürdüren Frutti Extra Bursaspor, rakibini 96-93 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.TOFAŞ - BEŞİKTAŞ: 95-99SALON: TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi, Polat ParlakTOFAŞ: Berk Uğurlu 13, Semaj Christon 16, Dj White 12, Jeremy Simmons 7, Sean Kilpatrick 28, Muhsin Yaşar 8, Batın Tuna 5, Berkan Durmaz 3, Nuni Onot 3BEŞİKTAŞ:  Şehmus Hazer 2, Ercan Osmani 7, Markell Johnson, Egehan Arna 23, Alperen Şengün 19, Sedat Karagülle 8, Eray Akyüz 2, Ömer Yasir Küçük 8, Furkan Haltalı 5, Sadık Emir Kabaca 10, Isaiah Blackmon 9, De'jon Davis 61'İNCİ PERİYOT: 14-33DEVRE: 38-583'ÜNCÜ PERİYOT: 65-73

Günün ikinci mücadelesinde TOFAŞ ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maça Beşiktaş etkili başlarken, ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçti. Periyodun sonlarına doğru farkı çift hanelere taşıyan Beşiktaş, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı bu bölümü 33-14'lük üstünlükle tamamladı. Savunma ribauntlarını alan, hücum da ritim bulan İstanbul ekibi, Sedat Karagülle'nin basketiyle 13'üncü dakikada farkı 25'e çıkardı: 15-40. Mola alan TOFAŞ, sonrasında Killpatrick ve Christon'ın dış atış isabetleriyle farkı bir nebze azaltsa da, soyunma odasına Beşiktaş 58-38 üstün girdi. Dönüşte bambaşka bir görüntü çizen TOFAŞ, Killpatrick'in dış atış isabetiyle birlikte farkı tek hanelere kadar indirdi: 51-60. Bu bölümde savunmasını da sertleştiren TOFAŞ, rakibine kolay atış şansı vermezken; Christon'ın sayılarıyla da etkili olmaya devam etti. Beşiktaş, final periyoduna 73-65 üstün başladı. 33'üncü dakika içerisinde önce Dj White, ardından Kilpatrick'in üst üste dış atış isabetleri sonrası skora denge geldi: 79-79. Sonraki bölüm de Beşiktaş geriye düşse de maçı bırakmadı ve parkeden 99-95'lilk skorla galip ayrıldı.


Bahçeşehir Koleji, basketbol, Bursaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 21:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson, Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı         
22:15
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Netflix'in Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı         
19:39
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı         
09:54
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 03:08:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei