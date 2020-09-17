20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı. Günün kazananları Bahçeşehir Koleji'ni 96-93 yenen Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ'ı 99-95 yenen Beşiktaş oldu.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FRUTTI EXTRA BURSASPOR: 93-96

Günün ikinci mücadelesinde TOFAŞ ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maça Beşiktaş etkili başlarken, ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçti. Periyodun sonlarına doğru farkı çift hanelere taşıyan Beşiktaş, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı bu bölümü 33-14'lük üstünlükle tamamladı. Savunma ribauntlarını alan, hücum da ritim bulan İstanbul ekibi, Sedat Karagülle'nin basketiyle 13'üncü dakikada farkı 25'e çıkardı: 15-40. Mola alan TOFAŞ, sonrasında Killpatrick ve Christon'ın dış atış isabetleriyle farkı bir nebze azaltsa da, soyunma odasına Beşiktaş 58-38 üstün girdi. Dönüşte bambaşka bir görüntü çizen TOFAŞ, Killpatrick'in dış atış isabetiyle birlikte farkı tek hanelere kadar indirdi: 51-60. Bu bölümde savunmasını da sertleştiren TOFAŞ, rakibine kolay atış şansı vermezken; Christon'ın sayılarıyla da etkili olmaya devam etti. Beşiktaş, final periyoduna 73-65 üstün başladı. 33'üncü dakika içerisinde önce Dj White, ardından Kilpatrick'in üst üste dış atış isabetleri sonrası skora denge geldi: 79-79. Sonraki bölüm de Beşiktaş geriye düşse de maçı bırakmadı ve parkeden 99-95'lilk skorla galip ayrıldı.