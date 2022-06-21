20'nci Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ikinci rapor yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

20'nci Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ikinci rapor yayımlandı

21.06.2022 11:21
20'nci Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ikinci rapor yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda ortaya çıkan görüş birliğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hesap verebilirlik ilkemiz kapsamında geldiğimiz noktayı periyodik olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda ortaya çıkan görüş birliğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hesap verebilirlik ilkemiz kapsamında geldiğimiz noktayı periyodik olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda alınan tavsiye kararlarının, uygulanan eğitim politikalarıyla hayata geçirilmesine yönelik ikinci rapor yayımlandı. Rapor, "meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

1-3 Aralık 2021'de toplanan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" temaları ele alınmış, Bakan Özer'in başkanlık ettiği Genel Kurula getirilen 124 maddenin 107'si oy birliği, 17'si ise oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Genel Kurula gelen 4 önerinin ise 2'si oy çokluğu, 2'si oy birliği ile kabul edilmiş, böylece büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye kararı ortaya çıkmıştı.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Özer, Şura kararlarına yönelik uygulamaların takip edileceği sözünü verdiğini hatırlatarak, "7 yıl aradan sonra topladığımız 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda ortaya çıkan görüş birliği çok önemliydi. Şura kararlarının takipçisi olacağımızı belirtmiştim. Hesap verebilirlik ilkemiz kapsamında geldiğimiz noktayı periyodik olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu çalışmalar, sıklıkla tartışma konusu olan şura kararlarının uygulanmasına dair önemli bir takip mekanizması olarak iş görüyor." değerlendirmesini yaptı.

İlk raporu, 6 Mart 2022'de kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Bakan Özer, bu raporda Bakanlık tarafından atılan adımları detaylı bir şekilde açıkladıklarını ve bu adımların Şura tavsiye kararları ile tutarlılığını incelediklerini vurguladı.

Özer, "3 Aralık 2021 ile 3 Mart 2022 arasındaki üç aylık döneme odaklanan çalışmada attığımız adımların 57 farklı tavsiye kararı ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştu. Bu adımların temel eğitimde fırsat eşitliğinde yoğunlaştığı ancak her üç temaya yaygınlaştığı belirtilmişti." ifadesini kullandı.

"Önemli iyileşmeler görüldü"

Bugün açıklanan ikinci çalışmada ise 3 Mart ile 3 Haziran 2022 arasındaki ikinci üç aylık dönemde izlenen politikaların Şura tavsiye kararları ile uyumunun değerlendirdiğini bildiren Bakan Özer, öne çıkan ilk sonucun, ilk üç aylık dönemde atılan ve tavsiye kararlarıyla ilişkili adımların sonuçlarının daha görünür hale gelmesi olduğunu vurguladı.

Özer, şunları kaydetti:

"İlk üç ayda atılan adımların sağladığı somut sonuçlarda önemli iyileşmeler görüldü. Bu aynı zamanda ilk üç ayda başlatılan çalışmaların ikinci üç ayda daha da derinleştiği, Türkiye sathına daha fazla yayıldığı ve sahada karşılık gördüğünü gösterdi. Diğer taraftan uyumlu adımların atıldığı tavsiye kararı sayısı da 57'den 62'ye çıktı. Böylece ikinci üç aylık dönemde atılan adımların tavsiye kararlarının ortaya koyduğu mutabakat zemini ile uyumu arttı. MEB'in politika adımları ile tavsiye kararları arasındaki uyumun zamanla artması, eğitim politikalarında ortak görüşlerin dikkate alındığını gösterdi. Çalışmayı benzer periyotlarla sürdürerek kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

20'nci Milli Eğitim Şurası 7 yıl aranın ardından 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılışı yapılan Şura, üç gün sürmüştü.

Öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticileri, veliler, eğitim araştırmacıları, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler gibi farklı paydaşlarla gerçekleştirilen Şura, eğitim politikaları açısından önemli çıktılar sağlamıştı.

YORUMLAR
500
Rektör Topal'dan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'e ziyaret Rektör Topal'dan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'e ziyaret Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Hiçbir terör örgütüne teslim edecek, kaybedecek tek bir gencimiz yok' Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Hiçbir terör örgütüne teslim edecek, kaybedecek tek bir gencimiz yok'
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20'nci Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ikinci rapor yayımlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:43 Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:09:26. #1.13#
SON DAKİKA: 20'nci Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ikinci rapor yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement