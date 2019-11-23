Son Dakika Haberleri: 20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali
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20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali

6 saat önce

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde ünlü piyanist İdil Biret sahne aldı.

20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali, System.String[]

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde ünlü piyanist İdil Biret sahne aldı.

Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinlikte, piyanist İdil Biret, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi.

Bu yıl 70'inci sanat yılını kutlayan Biret, konserinde Avusturyalı piyanist Franz Liszt'in Birinci Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.

Biret, konserin sonunda sanatseverlerden yoğun alkış aldı.

İdil Biret, Antalya, AKM, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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