20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali
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Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde ünlü piyanist İdil Biret sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde ünlü piyanist İdil Biret sahne aldı.
Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinlikte, piyanist İdil Biret, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi.
Bu yıl 70'inci sanat yılını kutlayan Biret, konserinde Avusturyalı piyanist Franz Liszt'in Birinci Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.
Biret, konserin sonunda sanatseverlerden yoğun alkış aldı.
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