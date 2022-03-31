20'nci VERİMDER Anadolu Buluşmaları toplantısında 'verimli enerji kullanımı' konuşuldu - Son Dakika

Tüm dünyayı bekleyen iklim krizi tehlikesi karşısında enerji kaynakları çok daha önem kazanırken, enerjiyi verimli kullanmak kritik hale gelirken, Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği-VERİMDER, enerjiyi verimli kullanma konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 20'ncisini Antalya'da gerçekleştirdi. Sıcak iklim bölgelerinde yapıları soğutmak için harcanan enerjinin ısıtmak için kullanılandan iki kat fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, "Yaz aylarında ödenen klima faturaları göz önüne alındığında, sıcak bölgelerde oturan kişilerin ısı yalıtımı yaptırması zorunlu hale geliyor. Soğuk iklim bölgelerinde ısı yalıtımı daha çok tasarruf sağlıyor algısı mevcut ancak ısı yalıtımı sayesinde bir binayı soğutmada yüzde 50 tasarruf elde ediliyor" dedi.

Enerji tasarrufu, verimliliği ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında seferberlik başlatan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği-VERİMDER, Dalmaçyalı sponsorluğunda Antalya toplantısını gerçekleştirdi. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz toplantıda konuşmacı olarak yer alırken, toplantı kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat-enerji sektörleri ve kanaat önderlerinin de yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

YARI YARIYA TASARRUF SAĞLAMAK MÜMKÜN!

Dış cephe ısı yalıtımlı binalarda, soğutmada yüzde 50'ye varan tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu vurgulayan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan ya da soğutulamayan yapılardan uçup gidiyor. En fazla enerji kaçağı işte bu ısı yalıtımı olmayan binalardan kaynaklanıyor. Konutlarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ise verimsiz kullanılıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri, faturalarında yüzde 50'ye varan tasarruf elde edebiliyor. Dış cephe ısı yalıtımı sadece soğuk iklimli bölgelerde değil sıcak iklimlerde de en önemli harcama kalemi olan enerji faturasında ciddi derecede düşüşe neden oluyor. Örnek verecek olursak yaz aylarında ısı yalıtımlı binalar dışarıdan gelecek sıcağın etkisini iç ortama aktaramıyor ve dolayısıyla klima başta olmak üzere soğutma giderlerinde de düşüş sağlanıyor."

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMAK ŞART

Enerji tüketiminde ülke olarak yüzde 70 dışa bağımlı olduğumuzu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, "Güney bölgeleri her geçen gün daha çok ısınıyor. Bugün ülkemizin sıcak iklim bölgesinde yer alan ve bir turizm şehri olan Antalya'dayız. Duyuyoruz ki artan sıcaklıklar seralarda bile klima kullanımını gerekli kılıyor. Ek olarak özellikle yazın binaları soğutmak için klima kullanımının artması, elektrik tüketimini de bir hayli artırıyor. Tüm bu değişen şartlar altında sürdürülebilir bir gelecek sağlamak adına enerjiyi verimli kullanmak önemli bir hale geliyor. Özellikle ülkemizde konutlarda kullanılan enerji miktarı sanayiyi geçmişken, mevcut binaların yüzde 70'inde ısı yalıtımı olmadığını biliyoruz. Binaları ısı yalıtımlı hale getirerek hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de sürdürülebilir gelecek adına büyük bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

ENERJİYE ULAŞIM HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK ARTIYOR

Günümüz koşullarında savaşın etkileri ve jeopolitik etkilerin enerji maliyetlerini daha çok artıracağını ve enerjiye ulaşımı zorlaştıracağının altını çizen VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, "Karşı karşıya kaldığımız durumda enerjiyi daha verimli kullanmak hayati önem taşıyor. Enerji verimliliği aslında bir bütün evlerde kullanılan aydınlatmadan, beyaz eşyaya birçok alanda enerji tasarrufu sağlanıyor. Ancak burada en dikkat çeken nokta binaların dış cephe ısı yalıtımı olarak ortaya çıkıyor. Evlerde beyaz eşyaları, ampulleri değiştirerek yüzde 10'luk bir enerji tasarrufu sağlarken, bina yalıtımlı hale getirildiğinde bu oran çok daha artıyor" şeklinde konuştu.

YAZIN SOĞUTMA İÇİN HARCANAN ELEKTRİK YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞIYOR

Yaklaşan yaz ile beraber hava sıcaklıklarının artışına paralel olarak klima kullanımının da arttığına vurgu yapan VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz yazın elektrik tüketiminin de bu sebeple yüksek seviyelere ulaştığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Yaz aylarında özellikle klima kullanımlarının artmasıyla kullandığımız enerji, yalıtımsız ya da kötü yalıtılmış duvarlar yüzünden ortamdan kayboluyor. Kışın ısıtma giderlerini ortalama yüzde 50 oranında düşüren ısı yalıtımı yazın da yapılarda doğal klima etkisi oluşturuyor. Bu sayede soğutma giderleri için harcanan enerjiden yüzde 50 oranında tasarruf sağlanırken ayrıca serin ve konforlu ortamlarda yaşamak mümkün oluyor."

HAVAYI KİRLETEREK ÖLÜMÜMÜZE NEDEN OLUYORUZ

Hava kirliliğinin azalmadığını ve sürekli olarak arttığını ifade eden Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yaptığı değerlendirmede hava kirliliğinin her yıl 8 milyon kişinin erken ölmesine neden olduğunu belirtti ve konu hakkında, "Türkiye hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı ülkelerden biri. 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü bazı bilgileri güncelledi. O bilgilere göre bizim hava kirliliğimiz tahmin edilenden daha kötü bir durumda. Evlerde ısınırken aslında havayı kirletiyoruz ve kendimizi öldürüyoruz. Bu durum bizlere konutlarda yalıtımın önemini ortaya çıkıyor. Enerjinin verimli kullanımı, yaşanabilir bir gelecek için temeli oluşturan sürdürülebilirliğin esas başlıklarından biri. Bu noktada farkındalık oluşturmak hepimizin görevi. İklim krizi ve küresel ısınma dolayısıyla kaynaklarımız tehlike altında. Kaynaklarımızı korumak için de verimlilik uygulamalarına her alanda önem vermeliyiz" açıklamasını yaptı.