Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Futbol Anadolu
02:00 Inter - Milan
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:55 Spor Takvimi
05:00 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Avrupadan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Manisa Futbol Kulübü-b
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tbmm-tv
17:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Nasadoge Menemenspor-k
20:00 Spor Akşamı
20:30 Futbol Aklı
21:55 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Juventus-fiore
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika