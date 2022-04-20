20 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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20 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

20.04.2022 06:42
20 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

20 Nisan 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:30 Kasaba Doktoru

02:50 Sahur Bereketi

04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:45 Elimi Bırakma

08:25 Mesnevi'den Hikayeler

08:50 Ramazan Klipleri

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:45 Bir İyilik Hikayesi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:30 Bir İyilik Hikayesi

15:45 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:10 Kara Tahta

20 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı
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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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