20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor

20.04.2022 11:02

20 Nisan Çarşamba günü altının gram fiyatı, güne düşüşle başlaması sonrası 916 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.474 lira, cumhuriyet altını da 6.063 liradan işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 918,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,3 azalışla 916 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.474 lira, cumhuriyet altını da 6.063 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 1.943 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devam eden endişelerle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

FED'İN FAİZİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri sonrası tahvil piyasalarında satış eğiliminin güçlendiğini aktaran analistler, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizinin Mart 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktığını ve Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimalinin de yüzde 93'e yükseldiğini kaydetti. Analisteler, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının yanı sıra Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantılarının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını söyledi.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

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20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
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Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Altın, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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