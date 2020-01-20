20 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 20 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

53 dakika önce

20 Ocak 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

20 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

01:15 Maç Sonu

01:30 Süper Lig Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

03:30 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

05:30 Süper Lig Kısa Özet

06:00 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

09:30 Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

20:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

20:45 Devre Arası

21:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

23:30 STSL Maç Özetleri

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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