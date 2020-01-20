20 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
53 dakika önce
20 Ocak 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Pazar Akşamı Futbol
01:00 Gece Haberleri
01:15 Nasıl?
04:00 Gece Haberleri
04:15 Hafta Sonu
05:00 Gece Haberleri
05:30 7. Vites
06:00 Güne Merhaba
07:45 Afiş
08:00 Güne Merhaba
09:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
16:00 Günlük
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Günlük
17:40 Gündem Spor
17:45 Günün Ekonomisi
18:00 Haber
21:00 Tarafsız Bölge
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