20 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Alp Disiplini

01:30 Haberler

01:40 Tenis

02:20 Tenis

05:00 Tenis

07:00 Tenis

09:00 Tenis

11:00 Tenis

13:00 Tenis

16:30 Tenis

17:05 Snooker

18:00 Olimpiyat Oyunları

19:30 Tüm Sporlar

20:05 Tenis

21:20 Haberler

21:30 Biatlon

22:00 Biatlon

22:30 Kayakla Atlama

23:30 Snooker