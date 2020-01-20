20 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
01:00 Süper Lig Özetler
01:30 TFF 1. Lig Özetler
01:30 Arsenal - Sheffield United
02:00 Stadyum
03:15 Stadyum
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
05:15 Almanya Bundesliga Özetler
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:15 İngiltere Premier Lig Özetler
10:35 Sporcu Vizesi
10:40 Almanya Bundesliga Özetler
11:00 Spor Manşet
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Bülteni
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:30 Avrupa Stüdyosu
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:15 Süper Lig Özetler
14:30 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor
15:20 Spor Atlası
15:25 Spor Kitaplığı
15:30 Dakika Skor
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 İngiltere Premier Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:00 Spor Hafta Sonu
18:30 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
19:30 Futbol Anadolu
20:45 Stadyum
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Stadyum
23:30 90'dan Sonra
23:30 Teknik Analiz