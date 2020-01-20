20 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı
53 dakika önce
20 Ocak 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:20 Diriliş Ertuğrul
03:35 Savaşın Efsaneleri
04:25 1'de Bugün
04:35 Küçük Hanımefendi
06:00 Tutunamayanlar
07:35 İncir Ağacı
08:50 Baba Can'dır
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vuslat
Son Dakika İstanbul'da dövmecide tecavüz dehşeti! Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü Şişli'de akıl almaz kaza! Metrobüs, motosiklete çarptı, dehşet anları kamerada