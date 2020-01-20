20 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı
53 dakika önce
20 Ocak 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Guruldayan Kalpler
03:00 Çok Gezenti
04:00 Rehber
05:10 Yeniden Konuşalım
06:00 Annem
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Çocuklar Duymasın
10:30 Yaprak Dökümü
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
17:00 Annem
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Galip Derviş
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