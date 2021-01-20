20 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
20.01.2021 06:42
20 Ocak 2021 Çarşamba günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Akıl Çemberi
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:30 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:30 Tarafsız Bölge
Son Dakika Trump'ın Beyaz Saray'daki son gününde kızı Tiffany nişanlandı Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında