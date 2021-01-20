Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Son Yaz
04:30 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
20:00 Yaparsın Aşkım
23:45 Yasak Elma
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika