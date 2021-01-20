20 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
20.01.2021 06:42
20 Ocak 2021 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Dizi
00:30 Virüs
02:40 Virüs
03:00 Operatör
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:30 Operatör
05:30 Geniş Aile
06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Dizi
20:00 Sinema
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