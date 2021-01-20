20 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

01:15 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:25 Roma - Spezia

05:05 Taktik Analiz

06:10 Süper Lig Özetler

06:20 İtalya Süper Kupası Magazin

06:45 Efsanelerin İzinde

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 İngiltere Premier Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

12:35 İtalya Süper Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 İtalya Kupası Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Tbmm - Tv

17:30 Aktüel Futbol

17:30 Futbol Aklı

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

22:55 İtalya Süper Kupası Final Karşılaşması Juventus - Napoli

23:10 Roma - Spezia