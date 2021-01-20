Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
01:15 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:25 Roma - Spezia
05:05 Taktik Analiz
06:10 Süper Lig Özetler
06:20 İtalya Süper Kupası Magazin
06:45 Efsanelerin İzinde
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
12:35 İtalya Süper Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 İtalya Kupası Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Tbmm - Tv
17:30 Aktüel Futbol
17:30 Futbol Aklı
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
22:55 İtalya Süper Kupası Final Karşılaşması Juventus - Napoli
23:10 Roma - Spezia
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika