Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Discovery Golf
00:30 The Minute
00:35 Haberler
00:40 Tenis: Avustralya Açık
01:35 Tenis: Avustralya Açık
02:55 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Tenis: Avustralya Açık
07:00 Tenis: Avustralya Açık
09:00 Tenis: Avustralya Açık
11:00 Tenis: Avustralya Açık
13:00 Tenis: Avustralya Açık
16:15 Biatlon Dünya Kupası
18:00 Snooker: Shoot Out
20:00 Haberler
20:05 Tenis: Avustralya Açık
21:40 Haberler
21:45 Snooker: Shoot Out
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Ocak 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika