Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:25 İtalya Serie A Özetler
02:45 İngiltere Premier Lig Goller
02:55 Spor Takvimi
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Goller
09:25 İngiltere Premier Lig Goller
09:35 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 İngiltere Premier Lig Goller
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 İtalya Seri A Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Spor Takvimi
19:00 Aktüel Futbol
20:00 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi
22:55 İtalya Kupas Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Roma-lecce
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika