20 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

Parkur atleti Hazal Nehir: Hayalim, Türkiye'deki kadınlara ilham olabilmek
"Türkiye'de bu sporun yapılabileceği alan olmadığı için caddede parkur yapıyoruz""İnsanlara istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyorum"SÜPER LİG20.00 Çaykur Rizespor - GençlerbirliğiFENERBAHÇE18.00 Sarı lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak.BEŞİKTAŞSiyah beyazlı takım günü izinli geçirecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam başlanacak.GALATASARAYSarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek. TRABZONSPORBordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor sınavının hazırlıklarına başlayacak.DEMİR GRUP SİVASSPORSüper Lig'in lideri günü izinli geçirecek.MEDİPOL BAŞAKŞEHİRTuruncu lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası mesaisindeki Kırklarelispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için Kırklareli'ye gidecek.TFF 1'İNCİ LİG19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Adana DemirsporBASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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