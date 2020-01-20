20 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 20 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

20 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Parkur atleti Hazal Nehir: Hayalim, Türkiye'deki kadınlara ilham olabilmek"Türkiye'de bu sporun yapılabileceği alan olmadığı için caddede parkur yapıyoruz""İnsanlara istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyorum"SÜPER LİG20.00 Çaykur Rizespor - GençlerbirliğiFENERBAHÇE18.

20 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Parkur atleti Hazal Nehir: Hayalim, Türkiye'deki kadınlara ilham olabilmek

"Türkiye'de bu sporun yapılabileceği alan olmadığı için caddede parkur yapıyoruz"

"İnsanlara istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyorum"

SÜPER LİG

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

FENERBAHÇE

18.00 Sarı lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı takım günü izinli geçirecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam başlanacak.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor sınavının hazırlıklarına başlayacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Süper Lig'in lideri günü izinli geçirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası mesaisindeki Kırklarelispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için Kırklareli'ye gidecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Adana Demirspor

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18.00 Galatasaray - Botaş


Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
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