20 saatlik DJ eğitimi ayda 100 bin TL kazanç yarattı
51 dakika önce
Hobilerin iş fırsatına dönüştüğünü fark eden prodüksiyon şirketleri 16 ya da 20 saatlik, eğitimin ücreti bin 600 ila 2 bin 500 lira arasında değişen DJ'lik eğitim paketleri sunuyor.
Hobilerin iş fırsatına dönüştüğünü fark eden prodüksiyon şirketleri 16 ya da 20 saatlik, eğitimin ücreti bin 600 ila 2 bin 500 lira arasında değişen DJ'lik eğitim paketleri sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:55
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