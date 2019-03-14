20 saatlik DJ eğitimi ayda 100 bin TL kazanç yarattı

Hobilerin iş fırsatına dönüştüğünü fark eden prodüksiyon şirketleri 16 ya da 20 saatlik, eğitimin ücreti bin 600 ila 2 bin 500 lira arasında değişen DJ'lik eğitim paketleri sunuyor.

Hobilerin iş fırsatına dönüştüğünü fark eden prodüksiyon şirketleri 16 ya da 20 saatlik, eğitimin ücreti bin 600 ila 2 bin 500 lira arasında değişen DJ'lik eğitim paketleri sunuyor.

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