Son Dakika Haberleri: 20 saatlik DJ eğitimi ayda 100 bin TL kazanç yarattı

20 saatlik DJ eğitimi ayda 100 bin TL kazanç yarattı

51 dakika önce

Hobilerin iş fırsatına dönüştüğünü fark eden prodüksiyon şirketleri 16 ya da 20 saatlik, eğitimin ücreti bin 600 ila 2 bin 500 lira arasında değişen DJ'lik eğitim paketleri sunuyor.

20 saatlik DJ eğitimi ayda 100 bin TL kazanç yarattı, System.String[]
Hobilerin iş fırsatına dönüştüğünü fark eden prodüksiyon şirketleri 16 ya da 20 saatlik, eğitimin ücreti bin 600 ila 2 bin 500 lira arasında değişen DJ'lik eğitim paketleri sunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:55 

Ekonomi
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