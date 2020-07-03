20 sanığın yargılandığı Cemal Kaşıkçı davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika
20 sanığın yargılandığı Cemal Kaşıkçı davasında ilk duruşma görüldü
20 sanığın yargılandığı Cemal Kaşıkçı davasında ilk duruşma görüldü Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü.
20 sanığın yargılandığı Cemal Kaşıkçı davasında ilk duruşma görüldü
İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistanİstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü.
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3.07.2020 21:04:44. #1.13#
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