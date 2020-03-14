20 saniyede 3 cep telefonu çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 20 saniyede 3 cep telefonu çaldı - Son Dakika

20 saniyede 3 cep telefonu çaldı

6 saat önce

Mersin'de girdiği bir iş yerinden 20 saniyede 3 cep telefonu çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 saniyede 3 cep telefonu çaldı, System.String[]

Mersin'de girdiği bir iş yerinden 20 saniyede 3 cep telefonu çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, hırsızın çok hızlı hareket etmesi dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya Mahallesi'nde bir iş yerinin ana giriş kapısının camını kırarak içeri giren ve 20 saniyede 3 cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinin ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın Ferhat G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltı aldı.


Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülen şahsın, 20 saniye gibi çok kısa bir sürede 3 cep telefonu çalıp, dükkandan kaçması dikkat çekti.


500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar tutuklandı


Öte yandan, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilçam Malallesi'nde meydana gelen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili de çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştirenlerin Ü.B., M.D. ve R.D. olduğunu belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için eş zamanlı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda şüphelilerden Ü.B. Kahraman'da müştekiye ait 2 burma bilezik, 1 kalın bilezik ve 500 dolar para ile diğer şüpheliler M.D. ve R.D. ise Mersin'deki ikametlerinde gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına yanıt vermezken, yüzlerini kapatmak için farklı yollar denediler. - MERSİN

Hırsızlık Büro Amirliği, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:50:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 saniyede 3 cep telefonu çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]