Son Dakika Haberleri: 20 Saniyede Bilgisayar Dükkanından 3 Laptop Çaldı

20 Saniyede Bilgisayar Dükkanından 3 Laptop Çaldı

41 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı bilgisayar dükkanına camını kırarak içeriye giren hırsız 20 saniye içerisinde 3 laptop çalarak kayıplara karıştı.

20 Saniyede Bilgisayar Dükkanından 3 Laptop Çaldı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı bilgisayar dükkanına camını kırarak içeriye giren hırsız 20 saniye içerisinde 3 laptop çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesinin Tığcılar Mahallesi Atıf Şenel Sokak üzerinde bulunan bir bilgisayarcı dükkanında meydana geldi. Gece saat 04.00 sularında yüzü kapalı olan kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir süre dükkanın etrafında dolaştıktan sonra dükkanın camını tekmeleyerek kırdı. Kırılan cam sonrası dükkana giren hırsız, 20 saniyede 3 laptop çalarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi, camın kırıldığının fark etmesi üzerine olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Ekipler parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini alırken konuyla ilgili olarak da inceleme başlattı.

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın iş yerinin camını kırarak 20 saniyede 3 laptopu çaldığı görülüyor. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Sakarya, Adapazarı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır

6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:37:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 Saniyede Bilgisayar Dükkanından 3 Laptop Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]