20 santim açık yarası bulunan anne köpeğe 3 saatlik operasyon
OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, hayvan sever bir vatandaş tarafından son ön bacağından yaralı halde bulunan sokak köpeği, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın arından sağlığına kavuştu.
OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, hayvan sever bir vatandaş tarafından son ön bacağından yaralı halde bulunan sokak köpeği, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın arından sağlığına kavuştu.Kadirli'de yaşayan Selda Çığşar, organize sanayi bölgesinde yaklaşık 20 santimlik açık yarası olan ve sekerek yürümeye çalışan köpeği gördü. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçen Çığşar, köpeğin merkeze getirdi. Araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen köpek ameliyata alındı. 3 saat süren operasyonda sol ön bacağında 20 santimlik açık yara 25 dikiş atılarak kapatıldı. Laçinbala, "Ayrıca scapula kemiğinden küçük bir parça kırılmıştı, kemik dokuyu aldık. Bölgeyi temizledik ve deri bütünlüğünü ancak 25 dikişle tamamlayabildik. Ayrıca göbek fıtığı tespit edilen anne köpek bir de fıtık operasyonuna alındı. 10 dikişte fıtık ameliyatı sonrası atıldı" dedi. Köpek, tedavisinin ardından doğal yaşama bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 04:35 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 20 santim açık yarası bulunan anne köpeğe 3 saatlik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı