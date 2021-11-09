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"20 sene içerisinde enerjiyi kamu ve özle sektör eliyle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik" - Son Dakika

"20 sene içerisinde enerjiyi kamu ve özle sektör eliyle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik"

09.11.2021 15:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşiflerinin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün saydıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönem, faturalardaki TRT ve Enerji Fonu'nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşiflerinin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün saydıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönem, faturalardaki TRT ve Enerji Fonu'nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yeni Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Adıyaman- Bingöl- Balıkesir Enerji Santralleri Açılış Törenine katıldı.

"EPDK, REKABETE DAYALI BİR ENERJİ PİYASASININ OLUŞTURULMASINDA ÖNEMLİ BİR FONKSİYONU YERİNE GETİRİYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin 2000'lerden sonra ekonomik anlamda ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığına dikkati çekerek, "Ekonomideki canlanmanın en çok etkilediği sektörlerin başında enerji sektörü geliyor. Enerji piyasalarının mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir şekilde tesis edilmesi; sağlıklı işleyen bir piyasa ekonomisinin de olmazsa olmazları arasındadır. Bu anlamda EPDK, rekabete dayalı bir enerji piyasasının oluşturulmasında önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor" diye konuştu.

Dönmez, EPDK'nın kurulduğu günden bu yana enerji sektörünün regülasyonu için büyük çaba gösterdiğini ve bu yolda çalışmış EPDK başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür etti.

"KARADENİZ'DEKİ KEŞİFLERİMİZİN MİKTARINI VE DEĞERİNİ ARTIRACAK YENİ MÜJDELER İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Enerji piyasasının üretim, iletim, dağıtım ve piyasa ayağındaki söz konusu entegre sürecin; adil ve şeffaf bir şekilde işlemesinin büyüm kurumları ile enerji sektörünün ortaya koyduğu önemli bir başarı olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Bugün yenilebilir enerjiden nükleer enerjiye, enerji verimliliğinden madenciliğe kadar her alanda Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Birkaç ay içerisinde toplam kurulu gücümüz 100 bin megavata ulaşacak. Türkiye'nin 81 il merkezinde bugün doğal gaz kullanılıyor. Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.

"3 BİN 144 MEGAVATLIK KURULU GÜCÜN NEREDEYSE TAMAMINA YAKINI YÜZDE 97 BUÇUĞUNU YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI OLUŞTURDU"

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile teknoloji geliştirme odaklı yenilenebilir enerji politikası izlediklerine dikkati çeken Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"2021'de bugüne kadar devreye aldığımız 3 bin 144 megavatlık kurulu gücün neredeyse tamamına yakını yüzde 97 buçuğunu yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Lisanssız üretimin teşviki ile bugün yenilenebilir enerji kaynakları tabana yayılmış durumda. Rüzgar enerjisinde 10 bin megavatı aşan ve bu kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük beş ülkesi arasında yer alan bir ülke konumundayız. Enerji piyasalarında ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için bu yıl Vadeli Elektrik Piyasası, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Vadeli Doğalgaz Piyasası'nı devreye aldık."

"20 SENE İÇERİSİNDE ENERJİYİ KAMU VE ÖZLE SEKTÖR ELİYLE ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR SEKTÖR HALİNE GETİRDİK"

Yenilenebilir enerjiye kaynak, teknoloji ve piyasalar üçgenin bütünleşmiş bir modelle büyütmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile 2023'te nükleer enerjiyi de inşallah portföyümüze eklemiş olacağız. Geçen yıl pandemiye rağmen madencilik faaliyetlerimiz, pazarını ve üretimini koruyan nadir sektörlerden birisi oldu. 20 sene içerisinde enerjiyi kamu ve özle sektör eliyle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik" ifadelerini kullandı.

"3 TESİSLE 'DAHA FAZLA YERLİ, DAHA FAZLA YENİLENEBİLİR' ANLAYIŞIMIZA BİR TUĞLA DAHA KOYACAĞIZ"

Bakan Dönmez, bugün EPDK binasının açılışının yanı sıra 607 megavatlık 3 yeni yenilenebilir enerji tesisini daha devreye aldıklarını dile getirerek, "Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir'de biri güneş biri biyokitle diğeri ise hibrit olmak üzere üç yeni tesisle yenilenebilir enerji her zaman ifade ettiğimiz, 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' anlayışımıza bir tuğla daha koyacağız" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM, FATURALARDAKİ TRT VE ENERJİ FONU'NU KALDIRARAK VATANDAŞLARIMIZA YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRALIK BİR DESTEK VERECEĞİZ"

Bir yandan Türkiye'nin enerjisini her geçen gün yükseltirken diğer yandan da vatandaşların artan küresel enerji fiyatlarını korumak için gereken her türlü tedbiri aldıklarına vurgu yapan Dönmez, "Bugüne kadar vatandaşlarımıza 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü ciddi oranda azalttık. Önümüzdeki dönem, faturalardaki TRT ve Enerji Fonu'nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz. Nasıl ki bugüne kadar hayal denilen pek çok şeyi gerçeğe dönüştürdüysek, bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

(Mustafa Cenik/İHA)

20 sene içerisinde enerjiyi kamu ve özle sektör eliyle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik

Yenilenebilir Enerji, Fatih Dönmez, Karadeniz, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '20 sene içerisinde enerjiyi kamu ve özle sektör eliyle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "20 sene içerisinde enerjiyi kamu ve özle sektör eliyle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik" - Son Dakika
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