20 soruda 31 Mart seçimleri
1 saat önce
Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek.
Türkiye
'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55
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