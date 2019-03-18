Son Dakika Haberleri: 20 soruda 31 Mart seçimleri

20 soruda 31 Mart seçimleri

1 saat önce

Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek.

20 soruda 31 Mart seçimleri, System.String[]
Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu 92 Yaşındaki Ümmühani Güllü'nün Videosu İzlenme Rekorları Kırıyor İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı Son Dakika! 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:41:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 soruda 31 Mart seçimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]