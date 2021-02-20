Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Avrupa Ligi
00:00 500 Great Goals Show
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Avrupa Ligi
02:30 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 Maç Saati
04:15 Sanal Direktör
05:00 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
06:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
08:45 My Story
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Sanal Direktör
11:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri
11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Karagümrük
13:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Kasımpaşa - Karagümrük
15:00 Futbolun Şehirleri
15:30 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Y. Malatyaspor - İH Konyaspor
16:00 Taraftar
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Y. Malatyaspor - İH Konyaspor
17:00 Sanal Direktör
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 M. Başakşehir - Trabzonspor
19:00 A. Alanyaspor - Galatasaray
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:45 Süper Lig
20:00 M. Başakşehir - Trabzonspor
20:00 A. Alanyaspor - Galatasaray
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig
21:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:15 My Story
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika