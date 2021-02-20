20 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi

00:00 500 Great Goals Show

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Avrupa Ligi

02:30 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Maç Saati

04:15 Sanal Direktör

05:00 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

06:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

08:45 My Story

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Sanal Direktör

11:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

12:30 Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Karagümrük

13:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Kasımpaşa - Karagümrük

15:00 Futbolun Şehirleri

15:30 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Y. Malatyaspor - İH Konyaspor

16:00 Taraftar

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Y. Malatyaspor - İH Konyaspor

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 M. Başakşehir - Trabzonspor

19:00 A. Alanyaspor - Galatasaray

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:45 Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Trabzonspor

20:00 A. Alanyaspor - Galatasaray

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:15 My Story

23:30 Gamer