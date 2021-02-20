20 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Baba 3

02:20 Regaib Kandili

03:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:10 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03:50 Tövbeler Olsun

03:55 Seksenler

04:25 Işığın Prensesi

05:20 Şefin Özel Konuğu

05:55 Seksenler

06:40 Yedi Numara

07:05 Acemi Anneler

07:40 Böyle Bitmesin

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:10 Yedi Numara

09:30 Kalk Gidelim

09:50 Tozkoparan İskender

10:10 Tozkoparan İskender

11:30 Acemi Anneler Stüdyo

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:00 Kuklalı Köşk

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 Dizi

15:25 Payitaht Abdülhamid

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı