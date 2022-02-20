20 Şubat 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Kuruluş Osman

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Kardeşlerim

15:05 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?