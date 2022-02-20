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20 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

20.02.2022 06:42
20 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Şubat 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 İH Konyaspor - Kasımpaşa

04:15 Ç. Rizespor - M. Başakşehir

06:00 Sanal Direktör

06:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa

08:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

12:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 Maç Başlıyor

13:30 ÖK Y. Malatyaspor - FTA Antalyaspor

14:15 Devre Arası

14:30 ÖK Y. Malatyaspor - FTA Antalyaspor

15:30 Maç Başlıyor

16:45 Devre Arası

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Altay

19:45 beIN Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Altay

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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Spor Toto, Kasımpaşa, Konyaspor, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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