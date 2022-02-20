20 Şubat 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:00 Yasak Elma

04:15 Kefaret

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bizim İçin Şampiyon

22:45 Yasak Elma