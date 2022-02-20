Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Sadakatsiz
02:30 Kobay
04:00 Müzik Arası
05:00 Geniş Aile
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika