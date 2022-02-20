20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Sadakatsiz

02:30 Kobay

04:00 Müzik Arası

05:00 Geniş Aile

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı