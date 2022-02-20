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20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı

20.02.2022 06:42
20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı

20 Şubat 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Sadakatsiz

02:30 Kobay

04:00 Müzik Arası

05:00 Geniş Aile

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

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Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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