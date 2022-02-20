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20 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

20 Şubat 2022 Star Yayın Akışı

20.02.2022 06:42
20 Şubat 2022 Star Yayın Akışı

20 Şubat 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Yukarıdaki Tehlike 3

04:15 Söz

06:30 İki Aile

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

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Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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