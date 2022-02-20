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20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

20.02.2022 06:42
20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

20 Şubat 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Pekin'de Bugün

02:30 Başlama Vuruşu

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Portekiz - Rusya

08:25 Spor Takvimi

08:30 Orhan Ayhan'la

09:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Curling

11:10 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Beypiliç Boluspor - Gençlerbirliği

15:30 Spor Bülteni

16:30 Spor Hafta Sonu

18:55 Tuzlaspor A.Ş - Kocaelispor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 Tuzlaspor A.Ş - Kocaelispor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

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20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı 20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı Bursaspor PFDK'ya sevk edildi Bursaspor PFDK'ya sevk edildi

Orhan Ayhan, Tuzlaspor, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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