Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 Başlama Vuruşu
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Portekiz - Rusya
08:25 Spor Takvimi
08:30 Orhan Ayhan'la
09:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Curling
11:10 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Beypiliç Boluspor - Gençlerbirliği
15:30 Spor Bülteni
16:30 Spor Hafta Sonu
18:55 Tuzlaspor A.Ş - Kocaelispor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Tuzlaspor A.Ş - Kocaelispor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika