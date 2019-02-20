20 Şubat Çarşamba Dha Spor Gündemi

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
16.40 Zenit
Teknik Direktörü Sergey Semak ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
17.00 Rusya
ekibi son çalışmasını yapacak.
18.00 Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal
ve futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
18.30 Sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamlayacak.
BENFICA - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
14.00 Benfica
, Galatasaray
maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
16.30 Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
20.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
21.00 Sarı kırmızılı ekip, Benfica maçının son çalışmasını yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi
Son 16 Turu
23.00 Atletico Madrid
- Juventus
23.00 Schalke 04
- Manchester City
UEFA Avrupa
Ligi
Son 32 Turu
20.00 Sevilla
(1) - (0) Lazio
BEŞİKTAŞ
11.00 Büyük Beşiktaş
Yürüyüşü platformu basın açıklaması yapacak.
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
17.00 Uralochka - NTMK Ekaterinburg - Eczacıbaşı
VitrA
19.00 Fenerbahçe Opet
- Dinamo Moskova
21.00 Allianz MTV Stuttgart
- Vakıfbank
Efeler Ligi
13.00 Galatasaray - Arhavi
Bld.
17.00 İkbal Afyon
Bld. Yüntaş - Maliye
Piyango
18.30 Halkbank - İstanbul
BBSK
18.30 İnegöl
Bld. - Tokat
Bld. Plevne
BASKETBOL
Euroleague Kadınlar
18.00 Hatay
BŞB - Dynamo Kursk
21.00 Carolo Basket - Fenerbahçe