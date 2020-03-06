20 takımın katıldığı turnuvada Altıntaş'a üçüncülük kupası kazandırdılar - Son Dakika
Son Dakika Spor 20 takımın katıldığı turnuvada Altıntaş'a üçüncülük kupası kazandırdılar - Son Dakika Spor

20 takımın katıldığı turnuvada Altıntaş'a üçüncülük kupası kazandırdılar

6 saat önce

Kütahya'da Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu'nda yapılan okullar arası Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda üçüncü olan Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu kupasını aldı.

20 takımın katıldığı turnuvada Altıntaş'a üçüncülük kupası kazandırdılar, System.String[]

Kütahya'da Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu'nda yapılan okullar arası Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda üçüncü olan Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu kupasını aldı.


Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu yaptığı açıklamda, "Öğrencilerimiz il üçüncüsü olmuştur. İlçemize bu gururu yaşatan kızlarımızı tebrik ediyoruz. Kızlarımız üçüncülük maçında Dumlupınar Ortaokulunu yenerek büyük başarı elde ettiler. 20 takım içeirisnde bu başarının kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda ilçemize birincilik kupası getirmek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Nafi Güral, Altıntaş, Kütahya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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