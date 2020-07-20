20 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Islah Adası

01:00 Kanatsız Kuşlar

02:30 Kanatsız Kuşlar

04:20 Hercai

05:15 Hercai

08:00 Doğaya Karşı: Serengeti

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Sevimli Yunus

12:00 Gençliğim Eyvah

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güzel ve Çirkin

20:00 Gençliğim Eyvah

22:45 Mavi Korku