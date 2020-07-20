20 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Islah Adası
01:00 Kanatsız Kuşlar
02:30 Kanatsız Kuşlar
04:20 Hercai
05:15 Hercai
08:00 Doğaya Karşı: Serengeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Sevimli Yunus
12:00 Gençliğim Eyvah
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güzel ve Çirkin
20:00 Gençliğim Eyvah
22:45 Mavi Korku
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
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