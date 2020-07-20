20 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Sonu

04:00 beIN Manşet

04:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:30 Maç Saati

16:00 Süper Lig Maç Sonu

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

21:45 Devre Arası

22:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

22:00 Maç Saati

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri