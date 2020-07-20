20 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

20 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 CNN TÜRK Masası

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

06:00 Güne Merhaba

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:00 Güne Merhaba

08:40 A'dan Z'ye

09:00 Haber

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

11:15 Yeşil Doğa

12:00 Haber

13:00 Haber

13:00 Bugün

14:00 Bugün

14:00 Haber

15:00 Haber

15:00 Günlük

16:00 Günlük

16:00 Haber

17:00 Haber

18:00 Haber

18:00 Ana Haber

20:00 Tarafsız Bölge

21:00 CNN TÜRK Masası

Cnn Türk, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
16:09
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
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