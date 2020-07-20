20 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 CNN TÜRK Masası

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

06:00 Güne Merhaba

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:00 Güne Merhaba

08:40 A'dan Z'ye

09:00 Haber

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

11:15 Yeşil Doğa

12:00 Haber

13:00 Haber

13:00 Bugün

14:00 Bugün

14:00 Haber

15:00 Haber

15:00 Günlük

16:00 Günlük

16:00 Haber

17:00 Haber

18:00 Haber

18:00 Ana Haber

20:00 Tarafsız Bölge

21:00 CNN TÜRK Masası