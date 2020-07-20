20 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Sen Çal Kapımı

01:00 Her Yerde Sen

02:45 Her Yerde Sen

03:45 Kadın

04:30 Kadın

05:45 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Bay Yanlış

11:15 Bay Yanlış

13:30 Şevkat Yerimdar

13:30 Sen Çal Kapımı

16:15 Şevkat Yerimdar

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım